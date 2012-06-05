В Украине 93 населенных пункта - без света

В Украине на протяжении 4 июня и сегодня ночью в результате непогоды (дожди, сильные порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 93 населенных пункта в пяти областях.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались в Черниговской области - 57 населенных пунктов, во Львовской – 17, в Киевской – 14, в Черкасской – 3, в Ивано-Франковской – 2.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.