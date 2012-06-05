Прокурор: дело Белоцерковской - на особом контроле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, об этом прокурор области Николай Бескишкий заявил в субботу на встречах с представителями нескольких общественных организаций.

Стороны достигли согласия о необходимости объективного и всестороннего судебного разбирательства дела, соблюдения конституционных прав участников уголовного судопроизводства.

В ходе встречи Н.Бескишкий озвучил свою точку зрения на решение Рубежанского суда о необходимости ареста Р.Белоцерковской. Прокурор считает, что оснований для ареста правозащитницы нет. По его словам, место ее пребывания известно, раньше она не привлекалась к уголовной ответственности. Поэтому государственным обвинителем в деле внесены ходатайства об отмене ранее избранной Р.Белоцерковской меры пресечения – взятие под стражу и избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

«Представители общественных организаций признали принципиальную позицию прокуратуры в вопросе изменения меры пресечения, а также усилий прокуратуры относительно оперативного рассмотрения уголовного дела, завершения его с учетом прав сторон», - сказано в сообщении прокуратуры.

"Фактически, вопрос может решиться в ближайшее время, вероятнее всего, 5 июня, при условии явки Р.Белоцерковской в суд", - сказал Н.Бескишкий.

Он также сообщил, что дело правозащитницы находится на особом контроле с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая Рубежанский городской суд изменил меру пресечения правозащитнице Р.Белоцерковской из подписки о невыезде на взятие под стражу.

Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск. Поводом для такого решения судьи стала повторная неявка Р.Белоцерковской на судебное заседание.

28 мая в Рубежном судебное заседание по ходатайству прокуратуры об отмене меры пресечения в виде ареста в отношении правозащитницы Р.Белоцерковской не состоялось.

По информации руководителя Всеукраинского трудового движения «Солидарность» Константина Ильченко, правозащитница Р.Белоцерковская не взята под арест и находится в Северодонецке под охраной общественных организаций.

Р.Белоцерковская является лидером Северодонецкой правозащитной организации «Правовий простір». Уголовное дело в отношении нее было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жителям дома № 51 по Гвардейскому проспекту в их борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, взобравшись на него. Но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное.

В то же время правозащитница отмечает, что постановления апелляционного суда об изменении подсудности и передаче ее дела в городской суд г. Рубежное нет, а без этого постановления рубежанский суд не правомочен рассматривать это дело. Поэтому Р.Белоцерковская не признает правомочия этого суда и не считает необходимым являться на его заседания.