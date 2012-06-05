Lufthansa готова показывать полную стоимость билетов

Авиакомпания Lufthansa заявляет о готовности с первого этапа он-лайн бронирования в Украине показывать реальную стоимость авиабилетов с учетом всех налогов и сборов в случае законодательного введения в стране таких требований.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил директор корпоративных коммуникаций в Европе Lufthansa Ааге Дюнхаупт.

“Нет никакой дискриминации, поскольку в каждой стране есть свои правила. В случае, если Украина введет правило показывать цену со всеми начислениями, мы будем так же это делать там”, - заявил он, отвечая на запрос УНИАН.

“Мы не нарушаем правил ЕС, поскольку Украина не является членом ЕС. Мы всегда соблюдаем требования соответствующих местных законов. В каждой стране мира мы соблюдаем соответствующие законы”, - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня Европейская комиссия заявила, что европейские авиакомпании могут вводить в заблуждение потребителей за пределами Европейской экономической зоны относительно реальной цены на авиабилеты, поскольку законодательство ЕС о защите прав потребителей распространяется только на страны ЕС и Европейской экономической зоны.

1 ноября 2008 года в ЕС вступила в силу директива, которая требует от авиакомпаний обнародовать на своих веб-сайтах реальную стоимость билета со всеми сборами и налогами.

Директивой предусмотрено, что полная цена авиабилетов должна демонстрироваться еще до начала бронирования билета. Необязательные платежи также должны предлагаться “четко, прозрачно и однозначно”.

На сегодняшний день при первом этапе он-лайн бронирования билетов на рейсы авиакомпании Lufthansa в Украине сайт демонстрирует только стоимость перелета без учета налогов и аэропортовых сборов.