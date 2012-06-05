Во Львове закончили бетонирование аэродрома

Об этом сказал начальник ООО «Дорожное строительство «Альтком» Александр Шилюк, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По словам А.Шилюка, завершено бетонирование перрона №1, площадь которого 110 тысяч кв. м. «Он примет первые самолеты уже 8 июня», – отметил А.Шилюк.

Напомним, длина взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта после реконструкции составляет 3305 метров, протяженность продолженного участка – 795 метров, ширина – 45 метров (вместе с обочинами 48 метров). Также готовы: перрон №2 площадью 67 тысяч квадратных метров и 8 рулежных дорожек.

Отметим, что в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года в аэропорту «Львов» был построен новый аэровокзал, проведена реконструкция существующего аэровокзала и аэродрома.