Дела Украины на Варшавской бирже пошли немного лучше

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закончил торги пятницы на уровне 607,17 пунктов, что на приблизительно 10 пунктов ниже достигнутого на прошлой неделе максимума.

Украинский индекс поднялся почти на столько же, как и главный индикатор польского рынка WIG20, прибавивший за последние пять торговых сессий 1,69% на фоне роста других основных индексов в пределах около 0,9-1,2%.

WIG-Ukraine поднялся на прошлой неделе благодаря подорожанию на почти 7% крупнейшей украинской компании на Варшавской бирже - Kernel, доля которого в украинском индикаторе составляет 40%.

Среди десяти украинских компаний, котирующихся на главном рынке WSE, кроме входящего в польские "голубые фишки" Kernel, за последние пять сессий подорожали бумаги только Agroton (+1,7%) и IMC (0,41%).

Бумаги других компаний подешевели в пределах 2,2-5,3%.

Больше всего упала капитализация угледобывающих компаний Coal Energy и Sadovaya Group (-4,4%), а также производителя молочных изделий - Milkiland (-2,5%).

Акции крупнейшего в Украине производителя сахара Astarta закончили неделю торгов на уровне закрытия торгов предыдущей пятницы.

Sadovaya Group на прошлой неделе достигла очередного исторического минимума стоимости своих акции на уровне 3,41 злотых за штуку, закрывшись в конце торгов чуть выше этого уровня. С начала выхода на биржу бумаги компании подешевели на 64%.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая WIG-Ukraine достиг нового исторического минимума на уровне 592,37 пунктов, что на около 60 пунктов ниже предыдущего минимума, достигнутого в декабре прошлого года.

Варшавская биржа рассчитывает украинский индекс с 4 мая прошлого года с базовых тысячу пунктов.