Официальный курс валют на 5 июня
04:00, 05 июня 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
|Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.2500 (на 1 июня – 799.2500)
100 EUR – 984.8359 (на 1 июня – 991.3098)
10 RUR – 2.3690 (на 1 июня – 2.4281)
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