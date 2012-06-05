Официальный курс валют на 5 июня

04:00, 05 июня 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Євро долар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.2500 (на 1 июня – 799.2500)

100 EUR – 984.8359 (на 1 июня – 991.3098)

10 RUR – 2.3690 (на 1 июня – 2.4281)

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