Официальный курс валют на 5 июня

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.2500 (на 1 июня – 799.2500) 100 EUR – 984.8359 (на 1 июня – 991.3098) 10 RUR – 2.3690 (на 1 июня – 2.4281) Все курсы валют на 5 июня

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