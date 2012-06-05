Белорусский КГБ нашел тайник с гранатометами

Об этом УНИАН сообщили в Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.

Сотрудники управления Комитета госбезопасности по Гродненской области получили данные о месте нахождения тайника при разработке группы лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту средств поражения (в том числе их контрабандному перемещению через границу).

«В результате проверки информации в лесном массиве вблизи деревни Поречье Гродненского района военнослужащие группы разминирования в/ч 5522 обнаружили тайник с боеприпасами к противотанковым гранатометам ПГ-7 и ПГ-9 советского образца, состоящим на вооружении и в настоящее время», - отметили в ЦИОС КГБ Беларуси.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время проводится дальнейшая проверка по факту обнаружения боеприпасов, устанавливается источник их поступления в теневой оборот.