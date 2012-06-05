Губернатор предлагает разделить Львовщину на 4 кластера

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, об этом М.Костюк сказал на встрече с представителями инициативной группы, в состав которой вошли жители сел, расположенных неподалеку от Грибовичской свалки.

М.Костюк считает, что можно предложить депутатам Львовского облсовета «перебросить» предусмотренные областным фондом охраны окружающей природной среды средства в сумме 28 млн грн на решение именно проблемы Грибовичской мусорной свалки, а не распылять их на более сотни разных объектов. Аналогичную процедуру можно провести и с «экологическими» средствами городского бюджета.

Также губернатор заявил, что уровень заполитизированности вопроса Грибовичской мусорной свалки настолько высок, что говорить с людьми чрезвычайно трудно.

«Проблему Грибовичской свалки следует считать не только проблемой Львова, но и проблемой области в целом. И решить эту проблему можно лишь путем деления региона на четыре кластера», - отметил М.Костюк.

По его словам, согласно данной концепции территория условно поделена на четыре региональные зоны, каждая из которых охватывает территорию радиусом до 70 км, где проживает более 800 тыс. жителей; предложен современный кластерный подход комплексной очистки, переработки и утилизации твердых бытовых отходов по неразрывной схемой (зона действия одного оператора): сбор – транспортировка – сортировка – переработка - утилизация – захоронение.

Логистический подход предложенной схемы, убежден председатель Львовской ОГА, даст возможность избежать перекрестных транспортных потоков внутри кластерной зоны.

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Как сообщал УНИАН, жители Великих Грибовичей неоднократно перекрывали движение транспорта на дороге вблизи села, протестуя против безразличия власти к проблемам крестьян, живущих рядом с львовской мусорной свалкой.

Местная и областные власти решили закрыть Грибовичскую мусорную свалку, и уже нашли место для строительства нового полигона в г. Новый Роздол (60 км от Львова). Инвестора новой мусорной свалки будут определять в первом квартале 2013 года на конкурсе. Ему придется вложить в новый полигон 40-45 млн евро. Работы над новой мусорной свалкой должны начаться во второй половине 2013 года.

22 мая на выездной сессии в с. Великие Грибовичи депутаты Львовского городского совета приняли обращение к Кабинету министров Украины с просьбой выделить средства на закрытие и рекультивацию Грибовичской мусорной свалки.

Справка УНИАН. Грибовичская мусорная свалка работает с 1956 года. Это свалка входит в перечень 100 экологически опасных объектов Украины.

В июле 2006 года мусорную свалку должны были официально закрыть на основании постановления Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.