Грищенко объяснил, как будет освобождать украинцев в Ливии

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил в комментарии относительно приговора ливийского суда по делу 19 граждан Украины.

Он напомнил, что сегодня состоялось заседание военного суда г. Триполи по делу 19-ти граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года содержатся революционной бригадой „Аль-Каакаа”. На заседании присутствовал посол Украины в Ливии; задержанные были обеспечены адвокатами и переводчиком.

По результатам заседания суд подтвердил обвинения, выдвинутые задержанным ливийской прокуратурой, и признал их «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

В соответствии с судебным вердиктом, один гражданин РФ осужден к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности 19 украинских граждан, 1 гражданин РФ и трое граждан Республики Беларусь, осуждены к 10 годам лишения свободы.

При этом К.Грищенко сообщил, что по его поручению украинскими дипломатами в Триполи уже достигнута договоренность с защитниками украинцев о подаче апелляции в Верховный военный суд Ливии. В соответствии с ливийским законодательством, апелляция должна быть подана в течении 30 дней с момента объявления судебного решения.

«Следовательно, отмеченным судебным решением точка в деле наших граждан поставлена не была. Мы и в дальнейшем будем отстаивать права и интересы наших граждан, задержанных в Ливии», - отметил К.Грищенко.

Он напомнил, что с момента задержания в августе 2011 года украинцев усилия внешнеполитического ведомства Украины по поручению Президента были сконцентрированы на достижении главной цели: переведении дела задержанных украинских граждан в исключительно правовую плоскость. По словам К.Грищенко, этого удалось достичь, несмотря на незавершенность процесса формирования новой власти Ливии.

«Параллельно мы продолжали поднимать вопрос по делу задержанных украинцев на двустороннем уровне во время международных форумов и визитов, в том числе с привлечением возможностей тех международных игроков, которые активно участвовали в военных действиях против режима Муаммара Каддафи.

С самого начала нами обеспечивается консульская защита интересов украинских граждан: дипломаты Посольства Украины в Ливии на регулярной основе посещают наших соотечественников, обеспечивают их продуктами питания, предоставляют возможность общаться по телефону с родными», - отметил глава МИД.

Он также напомнил, что ранее в этом году благодаря усилиям дипломатов были освобождены четверо удерживаемых в Ливии граждан Украины.

К.Грищенко выразил убеждение, что выработанный МИД алгоритм первоочередных шагов по обеспечению интересов наших соотечественников, в частности путем максимальной активизации всеми причастными органами в пределах компетенции мероприятий по оси украинское диппредставительство в Ливии – государственные и неправительственные ливийские круги - наши иностранные партнеры, принесет желаемый для нас результат.

С этой целью 2 июня К.Грищенко послал письмо своему ливийскому коллеге, министру иностранных дел А.Бен Хаялю.