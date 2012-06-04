Ветераны войны в Афганистане создали партию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе всеукраинской общественной организации «Никто, кроме нас», лидером партии избран лидер организации «Никто, кроме нас», которая и в дальнейшем будет существовать, Александра Ковалева. На съезде, который состоялся 2 июня, присутствовали делегаты от всех областных ячеек.

А.Ковалев заявил, что члены общественной организации не намеревались заниматься политикой.

«Три года тому назад мы не планировали заниматься политикой, считая, что мы будем развиваться как мощная общественная структура, которая станет военной школой для тысяч детей, также помощью для вдов и матерей погибших в Афганистане. Однако, государство начало воевать против граждан. Сначала оно пыталось одновременно уничтожить все доплаты социально незащищенным слоям населения. Потом, когда мы выступили против тотальной отмены льгот, государственный аппарат начал войну против членов НКН», - сказал А.Ковалев.

Лидер НКН напомнил, что за этот год все активные члены организации пережили репрессии, практически все компании активистов были разрушены «карательными» органами власти.

«Но я горд тем, что активисты НКН не испугались, не сломались, не эмигрировали, - заявил О.Ковалев. - Мы создали партию не только для собственной защиты. Наша борьба вышла за рамки социальных льгот. Мы будем бороться за прозрачность государственных расходов, честное перераспределение государственной прибыли и тотальный контроль власти со стороны гражданского общества».

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Как сообщал УНИАН, афганцы из НКН осенью прошлого года штурмовали парламент с требованиями не принимать закон об отмене социальных льгот и выплат.

15 февраля этого года члены НКН повернулись спиной к Президенту Виктору Януковичу, когда он возлагал цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Заместитель председателя правления ВГО "Никто, кроме нас" Владимир Сердюк в тот же день заявил, что представители НКН повернулись спиной к власти, которая уже давно повернулась спиной к воинам-афганцам.