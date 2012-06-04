Украинского министра принял президент Азербайджана

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча К.Грищенко с И.Алиевым состоялась сегодня в рамках официального визита главы МИД в Азербайджанскую Республику.

В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Украины поздравил И.Алиева с успешным проведением на высоком уровне в Баку песенного конкурса «Евровидение-2012» (22-26 мая с.г.), что позволило Азербайджану продемонстрировать миру прогресс, которого стране удалось достичь за годы независимости.

В ходе встречи состоялось обсуждение состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Украины Виктора Януковича в Азербайджан 28 апреля 2011 года, в частности, на Третьем заседании Совета президентов Украины и Азербайджанской Республики. Стороны отметили результативный диалог двух стран, который имеет положительную динамику, и выразили убеждение в необходимости углубления сотрудничества путем реализации прагматических и взаимовыгодных проектов.

В этом контексте отдельное внимание было уделено перспективам украинско-азербайджанского сотрудничества в сельскохозяйственной, аэрокосмической, торгово-экономической, энергетической, военно-технической и строительной сферах.

К.Грищенко и И.Алиев уделили особое внимание обсуждению возможностей сотрудничества в реализации масштабных инфраструктурных проектов в г. Баку и привлечение к ним украинских компаний.

Также собеседники обсудили вопросы сотрудничества Украины и Азербайджана на международной арене, с Европейским Союзом и взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в том числе в контексте председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году.

Кроме того, К.Грищенко проинформировал И.Алиева о ходе подготовки и готовности Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу.

В свою очередь Президент Азербайджанской Республики выразил убеждение в успешном проведении в Украине Евро-2012, отметив при этом, что «Евро-2012 является праздником спорта, который будет способствовать демонстрации возможностей Украины и ее большого потенциала. Этот праздник должен быть вне политики».

«Желаю вашей сборной достичь финала и победить», - пожелал И.Алиев.

К.Грищенко от имени В.Януковича обновил приглашение И.Алиеву посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.

Также сегодня в Баку К.Грищенко возложил цветы к могиле Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой, а также к Мемориальному комплексу «Вечный огонь» на Аллее Шехидов.