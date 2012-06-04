Обнаружен мертвым 27-летний милиционер

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, сообщение о происшествии поступило сегодня в 0.30 в Мелитопольский горотдел милиции от оперативного дежурного линейного отдела милиции ж/д станции «Мелитополь».

«Оперативный дежурный сообщил, что 3 июня, приблизительно в 23.30, во время дежурства был обнаружен мертвым – с огнестрельным ранением – 27-летний помощник оперативного дежурного дежурной части штаба ЛОМ станции «Мелитополь». Молодой человек был обнаружен в туалетной комнате штаба со смертельным огнестрельным ранением, нанесенным из своего табельного оружия», - сообщила М.Пискунова.

По ее словам, на место происшествия в срочном порядке выехал Запорожский транспортный прокурор, оперативно-следственная группа.

По факту случившегося проводится проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры Запорожской области.

Основная версия случившегося - самоубийство.