Ураганный ветер швырнул коляску с годовалой девочкой

В Каменнобродском районе Луганска 33-летняя женщина не успела укрыться от стихии вместе со своими детьми. Девочку 2011 г. р. в коляске унесло сильным порывом ветра. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в отделение нейрохирургии областной детской больницы.

Кроме того, 3 июня в Луганске в результате урагана были обесточены 150 трансформаторных подстанций и отключены от электроснабжения 2094 частных жилых дома. Частично повреждены крыши 66 частных жилых домов.

К ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 19 единиц техники и 51 сотрудник МЧС.

Сотрудники милиции охраняют общественный порядок в районе поврежденных объектов.

Как сообщал УНИАН, в Луганске во время урагана травмированы три человека, из них - двое детей.