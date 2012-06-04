Прогноз погоды на 5 июня

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 июня в западных областях будет облачно с прояснениями, сильные дожди (в Карпатах очень сильные), грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В северных и большинстве центральных областей переменная облачность, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы и порывы ветра 15-20 м/с, днем в отдельных районах град; на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°; днем 23-28°, в центральных областях и южной части местами до 31°. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (ночью небольшой), гроза, днем в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

В столице кратковременный дождь (ночью небольшой), гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

4 июня температура воды в Черном море 15-21° (в районе Ялты, Алушты и Феодосии 10-14°), в Азовском море 21°; в Днепре возле Киева 19°.