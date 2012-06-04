Польские акции дешевеют

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки", начавшие день 0,29% минусом, после открытия продолжили снижение, отбившись от уровня 2,055 тыс. пунктов.

Среди самых ликвидных компаний польского рынка в начале торгов больше всего подешевела одна из крупнейших страховых компаний Центральной и Восточной Европе PZU (-1,25%), банк PEKAO (-0,80%) и один из крупнейших в мире добытчиков меди и серебра польский KGHM (- 0,64%).

Открывшийся 0,27% минусом индикатор всего рынка WIG за первые полчаса торгов увеличил снижение до 0,65%.

Индексы средних и небольших компаний mWIG40 и sWIG80 торговались к 9.27 с 0,66 и 0,67 процентным минусом соответственно.

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Как сообщал УНИАН, WIG20 в двадцатых числах мая на фоне внешнего негатива, главным образом, из-за Греции, рухнул до минимальных значений с августа 2009 года, достигая уровня 2,035 тыс. пунктов, после чего немного восстановился.