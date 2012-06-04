Россия проверит еще два сырзавода

Об этом сообщил руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

«Завтра наши люди улетают туда (в Украину). В планах стоят два завода, если у них все будет нормально, то проверим сразу оба», - сказал Г.Онищенко.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Роспотребнадзор сообщил о намерении проверить ООО «Лозовский молочный завод» и ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат»

«Проведена документарная проверка ООО «Лозовский молочный завод», ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат» и в настоящее время планируется проведение инспектирования этих предприятий», - сообщало ведомство.

Кроме того, рассматривается вопрос о признании результатов исследований, полученных лабораториями Украины, и возможности их использования для оценки качества и безопасности сыров.

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Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Г.Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

После проверки Роспотребнадзор разрешил «Пирятинскому сырзаводу», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометею» поставлять свою продукцию на российский рынок.