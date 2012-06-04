Во время урагана травмированы три человека

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 июня в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) в г. Луганск в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 2 тысячи 94 частных жилых дома.

В Артемовском и Каменобродском районах города частично повреждены крыши 102 частных жилых домов: в Артемовском – 39 крыш, в Каменобродском – 63.

Подразделами МЧС, бригадами облэнерго и коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Убытки уточняются.

Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Луганской области.