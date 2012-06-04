Во время урагана травмированы три человека
10:32, 04 июня 2012Общество
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В Луганске во время урагана травмированы три человека, из них - двое детей (1 ребенок с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу).
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 июня в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) в г. Луганск в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 2 тысячи 94 частных жилых дома.
В Артемовском и Каменобродском районах города частично повреждены крыши 102 частных жилых домов: в Артемовском – 39 крыш, в Каменобродском – 63.
Подразделами МЧС, бригадами облэнерго и коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Убытки уточняются.
Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Луганской области.
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