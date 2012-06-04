Умер Эдуард Хиль

В конце мая, сообщает РИА Новости, стало известно, что Эдуард Анатольевич перенес инсульт и был госпитализирован в Мариинскую больницу, позже он был переведен в отделение анестезиологии-реанимации Института имени Поленова. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. Во время войны был в детдоме под Уфой.

Музыкальную карьеру начал в 1960 году после окончания Ленинградской консерватории. С конца 1970-х преподавал в Ленинградской государственной академии театрального искусства, вел программу на телевидении

С голосом Эдуарда Хиля ассоциируются такие известные песни, как "С чего начинается Родина?", "У леса на опушке...", "На безымянной высоте", "А люди уходят в море", "Как провожают пароходы", "Ах, море, море", "Лесорубы", "Человек из дома вышел", "Ходит песенка по кругу", "Это было недавно, это было давно", "Голубые города", "Как хорошо быть генералом", "Зима", "Березовый сок", "Солнечная баллада", "Два брата", "Лунный камень", "Пора любви", "Не плачь, девчонка" и др.

Эдуард Хиль – народный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов эстрады, кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" и "Дружбы народов".

В браке с супругой Зоей Александровной свыше 50 лет, сын Дмитрий пишет песни.