Попов обещает купить 15 тысяч новых урн

В Киеве в ближайшее время установят около 15 тыс. новых взрывобезопасных урн для мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов сообщил в воскресенье на брифинге.

«Мы около 15 тыс. урн будем покупать на ближайшем этапе. У нас уже есть договоренности с нашим предприятием, где работают люди с ограниченными возможностями (УТОС), и они будут производить один из тех вариантов урн, которые есть», - сказал А.Попов.

Он отметил, что пока не может сказать, сколько средств необходимо на приобретение этих урн. По словам председателя КГГА, скорее всего, эти 15 тыс. урн город получит в течении ближайших двух недель.

А.Попов добавил, что в будущем власти Киева планируют заказывать производство урн именно столичным предприятиям.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая, после взрывов в Днепропетровске, убрали почти все урны для мусора. Вместо них возле станций метро были установлены полиэтиленовые пакеты.

В КГГА объяснили, что такие меры предприняты "с целью повышения безопасности киевлян и многочисленных гостей столицы во время майских праздников по поручению председателя КГГА Александра Попова".

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Справка УНИАН. 27 апреля в центре Днепропетровска произошли 4 взрыва, в результате которых пострадало 31 лицо, в том числе 10 детей.

Взрывчатка была заложена в железобетонные урны, арматура которых стала поражающим элементом.