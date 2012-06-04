Документы относительно незаконной застройки в Киеве передали ЮНЕСКО
00:05, 04 июня 2012Общество
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Активисты партии «Гражданская позиция» в Париже передали директору Центра Всемирного наследства ЮНЕСКО Кишор Рао документы, касающиеся незаконной застройки охранной зоны объектов Всемирного культурного наследия в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Он выразил надежду, что на следующей плановой сессии этой организации в Санкт-Петербурге вопрос о незаконной застройке охранной зоны будет рассмотрен с соответствующими выводами и рекомендациями для украинской власти.
Как сообщал УНИАН, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО входят заповедник “София Киевская” и “Киево-Печерская лавра”.
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