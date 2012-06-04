Документы относительно незаконной застройки в Киеве передали ЮНЕСКО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Он выразил надежду, что на следующей плановой сессии этой организации в Санкт-Петербурге вопрос о незаконной застройке охранной зоны будет рассмотрен с соответствующими выводами и рекомендациями для украинской власти.

Как сообщал УНИАН, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО входят заповедник “София Киевская” и “Киево-Печерская лавра”.