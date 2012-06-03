Попов о реконструкции Андреевского спуска: это еще не все...

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.Попов заявил сегодня во время открытия исторической улицы после реконструкции.

«Мы выполнили большую работу. Я уверен, что еще много-много лет эта улица не будет иметь проблем, ведь здесь были проведены работы по реконструкции Андреевской церкви, закреплены фундаменты, отведены стоки, полностью реконструированы инженерные сети, фасады домов, кровли. И это еще не все. Мы продолжим работы, но для последующей реконструкции не нужно будет закрывать Андреевский спуск, это локальные моменты», – сказал А.Попов.

В частности, по его словам, несколько домов на спуске необходимо капитально реконструировать. Этот вопрос планируют решить в ближайшие нескольких лет.

Как отмечается в сообщении, в целом во время реконструкции Андреевского спуска за чрезвычайно короткие сроки специалисты проложили дренажную систему, возобновили инженерные сети, выполнили благоустройство и озеленение улицы, реконструировали дорожное покрытие – полностью заменена на новую изношенная брусчатка, обустроены тротуары.

Кроме того, выполнена реставрация и ремонт фасадов домов, усилены фундаменты нескольких сооружений, установлены 102 опоры освещения, подсвечены фасады и тому подобное.

Торжественная церемония открытия Андреевского спуска состоялась возле Андреевской церкви. Здесь А.Попов передал символический ключ улицы председателю органа самоорганизации населения «Уличный комитет «Андреевский спуск» Виктору Хаматову. Отныне все, что будет происходить на спуске, будет осуществляться исключительно при согласии жителей улицы и людей, которые работают здесь.

Также по случаю завершения реконструкции Андреевского спуска председатель КГГА открыл информационную доску, которую разместили на фасаде дома №38.

Народные гуляния на Андреевском будут продолжаться до вечера. Закончится праздник выступлением соавтора культурной программы открытия Андреевского Олега Скрипки.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Андреевского спуска продолжалась с сентября 2011 года.

Раньше А.Попов заявил, что на проведение реконструкции спуска, в частности замену брусчатки, ремонт фасадов домов, а также обустройство инженерных сетей потрачено 45 млн грн.