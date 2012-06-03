Сегодня в Ивано-Франковске почтили память жертв коммунистического террора.

Как передает корреспондент УНИАН, представители областной и городской власти, ветераны Украинской повстанческой армии, политических партий национально-патриотического направления, общественность города собрались в мемориальном комплексе «Демъянов Лаз», чтобы почтить память жертв коммунистического террора, своих земляков, которых расстреляло НКВД в Станиславский (Ивано-Франковской – УНИАН) тюрьме в начале 1941 года.

Участники мероприятия возложили венки и цветы на могилы невинно убитых. Священники греко-католической и православной церквей отслужили поминальную панихиду.

На вече председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сич отметил, что «сегодня мы чествуем наших предшественников, которые вошли в лучшие миры, и это стало доброй украинской традицией. В этот день чествовать украинских героев стало традицией после первой мировой войны, после первых освободительных действий. И потому в настоящее время молимся на могилах в память о них. В Демъяновом Лазу чествовали тех, кто погиб от большевистского режима на Прикарпатье. Потому что мы не всегда знаем, где они погибли и где их могилы от 1939 и до 1991 года. Здесь похоронены и члены ОУН, и обычные люди. Их преступление состояло в том, что все они хотели быть собой: разговаривать на украинском языке, выполнять украинские традиции, ходить в украинскую церковь. За это их уничтожили».

Справка УНИАН. Демъянов Лаз – урочище возле Ивано-Франковска, место массовых расстрелов узников из тюрьмы НКВД. Расстрелы проводили в конце июня 1941 года перед отступлением советских войск. Во время раскопок в урочище нашли человеческие кости 525 человек. Личности 22 из них удалось установить, работа в архивах СБУ позволила определить имена еще 400 казненных.

В 1970 году после передачи на Радио «Свобода» местный ландшафт изменили тяжелой техникой (экскаваторы, бульдозеры), чтобы помешать будущим попыткам поисков. Несмотря на это, в 1989 году были проведены успешные раскопки, которые организовало местное отделение «Мемориала». В 1998 году неподалеку от захоронений открыли мемориальный комплекс "Демъянов лаз".