Транспорт на Андреевский не пустят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов сегодня на брифинге перед открытием Андреевского спуска после реконструкции.

«Транспорт мы не будем пускать. Мы установим на въезде и сверху, в целом четыре места таких будет, автоматические конструкции, которые будут, когда необходимо, входить в землю или подниматься из земли, пропуская автотранспорт. Есть ситуации технологические, аварийные на Андреевском, потому нужно, чтобы транспорт проезжал. Это мы сделаем где-то на протяжении месяца», - объяснил он.

Говоря о возобновлении на Андреевском спуске торговли произведениями искусства и сувенирами, председатель КГГА отметил, что упорядочением этого вопроса будут заниматься орган самоорганизации населения улицы и общественный совет при участии людей, которые работают и торгуют на спуске.

«Я думаю, что мы упорядочим торговлю с точки зрения эстетики. Но торговля здесь будет обязательно, потому что это дух Андреевского спуска», - заверил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, в Киеве после реконструкции открыли Андреевский спуск. Реконструкция исторической улицы продолжалась с сентября 2011 года.

Ранее А.Попов заявил, что на проведение реконструкции спуска, в частности замену брусчатки, ремонт фасадов, а также обустройство инженерных сетей потрачено 45 млн грн.