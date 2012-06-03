Андреевский спуск открыли программой Олега Скрипки

Как сообщает портал Киевской горгосадминистрации, в праздничных мероприятиях принял участие председатель КГГА Александр Попов.

По случаю завершения реконструкции на спуске сегодня проходит праздничная театрализованная программа. Соавтором культурной программы выступил известный певец и общественный деятель Олег Скрипка.

В частности, на Андреевском подъеме актеры выступают в костюмированных импровизациях по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в музыкально-литературных композициях «Белая гвардия» и «За двумя зайцами». Также на исторической улице выступают вокально-хоровые народные коллективы, музыканты, играющие на старинных инструментах.

Основные работы по реконструкции Андреевского спуска уже выполнены: оборудованы инженерные сети, заменена брусчатка, частично возобновлены фасады домов, оформлено декоративное освещение.

Отныне люди смогут свободно прогуливаться улицей, а художники, мастера, творческие объединения, другие субъекты ведения хозяйства смогут, как и раньше, реализовывать свои товары изобразительного, декоративно-прикладного искусства, авторскую художественную, культурно-художественную и сувенирную продукцию.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Андреевского спуска продолжалась с сентября 2011 года.

Раньше А.Попов заявил, что на проведение реконструкции спуска, в частности замену брусчатки, ремонт фасадов, а также оборудование инженерных сетей потрачено 45 млн грн.