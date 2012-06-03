На завтра синоптики обещают дожди, град и шквалы

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 4 июня в западных, северных, днем местами в центральных и восточных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге до 19°, на севере Левобережья 7-12° тепла; днем 23-28°, в южной части и в центральных областях до 32°; в Карпатах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

В столице пройдет кратковременный дождь, днем гроза, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

3 июня температура воды в Черном море 15-20° (в районе Ялты, Алушты и Феодосии 9-10°), в Азовском море 21°; в Днепре возле Киева 19°.