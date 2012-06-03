В Черновцах обстреляли офис партии Яценюка
10:56, 03 июня 2012Общество
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В ночь на воскресенье, 3 июня, в Черновцах было совершено нападение на помещение офиса Черновицкой областной организации партии «Фронт Змін».
По окнам офиса "Фронт змін" стреляли
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", около часа ночи сработала сигнализация, установленная в офисе.
Работники милиции и сотрудники офиса, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что стекло в офисе пробито пулей.
В это время в офисе никого не было. Офис «Фронту Змін» расположен на первом этаже многоэтажного дома.
В данный момент на месте события находятся правоохранители.
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