В Черновцах обстреляли офис партии Яценюка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", около часа ночи сработала сигнализация, установленная в офисе.

Работники милиции и сотрудники офиса, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что стекло в офисе пробито пулей.

В это время в офисе никого не было. Офис «Фронту Змін» расположен на первом этаже многоэтажного дома.

В данный момент на месте события находятся правоохранители.