От инфаркта миокарда в Украине умирают 30% пациентов, на Западе — 5%

Статистика смертности от инфаркта миокарда остается в Украине стабильно высокой - от острого инфаркта миокарда умирают 30% пациентов, в то время как в странах Запада — 5%.

Об этом ZN.UAрассказали сотрудники Института кардиологии им. Н.Стражеско.

По словам кардиологов, сегодня наиболее эффективным методом снижения смертности пациентов с острым инфарктом миокарда является неотложное выполнение коронарного стентирования, позволяющего быстро восстановить кровоток в затромбированном сосуде сердца и предотвратить рецидив нарушения коронарного кровообращения.

Безальтернативность метода коронарной ангиопластики доказана во всем мире. Поэтому многие страны приняли национальные программы по интервенционной кардиологии. Например Польша, внедрив такую программу, добилась снижения уровня смертности от инфаркта миокарда на порядок – с 35% до 4%. Там проводится в год 60 тысяч стентирований. В Украине за весь прошедший год выполнено 1148 таких процедур.