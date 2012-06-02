На Троицу Патриарх Филарет посетит Луцк
21:07, 02 июня 2012Общество
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Патриарх возглавит праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе.
|Филарет посетит Луцк
Службу будет транслировать в прямом эфире Волынская областная государственная телерадиокомпания.
Планируется, что 3 июня состоится встреча Святейшего владыки на площади кафедрального собора Святой Троицы, где будет отслужен благодарственный молебен. А 4 июня – Божественная Литургия в Свято-Троицком соборе.
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