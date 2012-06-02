На Троицу Патриарх Филарет посетит Луцк

На Троицу Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет посетит Луцк. Он возглавит праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП.

Службу будет транслировать в прямом эфире Волынская областная государственная телерадиокомпания.

Планируется, что 3 июня состоится встреча Святейшего владыки на площади кафедрального собора Святой Троицы, где будет отслужен благодарственный молебен. А 4 июня – Божественная Литургия в Свято-Троицком соборе.