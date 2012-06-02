Тело пропавшего глухонемого подростка нашли в горах Крыма

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Тело молодого человека без явных признаков насильственной смерти обнаружили сегодня в первой половине дня в 4 километрах от трассы Симферополь-Ялта.

Оно находилось на расстоянии приблизительно 1 километра от маршрута проведения соревнований. "Не исключено, что погибший может являться Константином Магденко", - говорится в пресс-релизе.

Милиция устанавливает причины и время смерти.

Как сообщал УНИАН, глухонемой мальчик исчез, когда до финиша оставалось всего 400 метров.

Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, после - обратились за помощью в милицию.

Сотрудники МЧС и МВД прочесали в апреле несколько десятков квадратных километров, но тогда поиски не дали результатов.