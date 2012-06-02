На Одесской киностудии сменился гендиректор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ЧАО «Одесская киностудия» Юрий Никитин.

Причиной смены гендиректора, по словам Ю.Никитина, «стало обращение В.Ноздрюхина-Заболотного к руководству наблюдательного совета с просьбой – «освободить его от выполнения обязанностей председателя правления ЧАО «Одесская киностудия».

Ю.Никитин уточнил, что «возглавить киностудию до следующего собрания акционеров согласился бывший финансовый директор ЧАО «Одесская киностудия» А.Зверев, который также будет занимать должность председателя правления предприятия».

А.Зверев, представляющий в акционерном обществе интересы частных акционеров, это подтвердил и посетовал, что нынешняя ситуация в киностудии незавидная – «долговые обязательства предприятия пока исчисляются несколькими миллионами гривен. Требуется предпринять меры к их погашению».

В свою очередь, В.Ноздрюхин-Заболотный отметил, что хочет заняться «исключительно творческой работой. На киностудии намерен остаться в должности генерального продюсера, ставя целью привлечения инвестиций, чтобы улучшить финансовое положение предприятия».

Напомним, в прошлом году Фонд госимущества Украины, владеющий 50 % + 1 акцией ЧАО «Одесская киностудия» намеревался продать предприятие, однако помешала Верховная Рада Украины, приняв закон, согласно которому запрещается отчуждать большую часть акций, принадлежащую государству.

Киностудию удалось сохранить, но экономическая ситуация на предприятии не улучшилась. По словам экс-гендиректора В.Ноздрюхина-Заболотного, «последний раз на киностудии снимали фильм еще в 2007 году. После картины «У реки» немецко-украинского режиссера Евы Нейман здесь не снято ни одного фильма, хотя в штате около ста сотрудников. Из госбюджета денег не выделяют - приезжают и ведут съемки кинолент в основном московские кинематографисты».

Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Одесская киностудия» создано в 2005 году на базе государственного предприятия «Одесская киностудия художественных фильмов» и является его правопреемником. Создание акционерного общества с участием государства и привлечением частного инвестора было предусмотрено «Общегосударственной программой развития национальной киноиндустрии на 2003-2007 годы», утвержденной Законом Украины от 25 декабря 2002 года.

Собственниками акций ЗАО «Одесская киностудия» являются государство в лице Фонда государственного имущества (50 % + 1 акция) и ООО «Новая киностудия» (50 % — 1 акция».