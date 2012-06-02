Брат убил брата из-за пульта, а потом сам повесился

Как сообщила УНИАН сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина Шуприган, спор между братьями возник из-за пульта от телевизора: старшему не понравилась передача, которую смотрел младший.

“Спорили до тех пор, пока недовольный брат не схватил со стула нож. Он нанес один удар, но тот пришелся прямо в сердце. Кроме того, лезвие повредило еще и аорту, поэтому от значительной кровопотери 21-летний мужчина умер на месте. Через некоторое время после совершения убийства 27-летний мужчина взял во дворе веревку и повесился”, - сообщила она.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 “Преднамеренное убийство” Уголовного кодекса Украины.