Брат убил брата из-за пульта, а потом сам повесился
15:23, 02 июня 2012Общество
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В одном из сел Дунаевецкого района Хмельницкой области в результате бытового спора старший брат убил младшего, а затем покончил жизнь самоубийством.
|27-летний мужчина после убийства взял во дворе веревку и повесился
“Спорили до тех пор, пока недовольный брат не схватил со стула нож. Он нанес один удар, но тот пришелся прямо в сердце. Кроме того, лезвие повредило еще и аорту, поэтому от значительной кровопотери 21-летний мужчина умер на месте. Через некоторое время после совершения убийства 27-летний мужчина взял во дворе веревку и повесился”, - сообщила она.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 “Преднамеренное убийство” Уголовного кодекса Украины.
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