В Черкассах горел бывший завод химволокна
14:21, 02 июня 2012Общество
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В Черкассах в двухэтажном недействующем производственном здании на территории бывшего завода химического волокна произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожен утеплитель стен и кровли на площади 200 кв. м.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.
На ликвидации пожара работали оперативная группа Территориального управления МЧС в Черкасской области, оперативная группа Управления Гостехногенбезопасности, оперативная группа УМВД Украины в Черкасской области.
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