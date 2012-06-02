В Черкассах горел бывший завод химволокна

В Черкассах в двухэтажном недействующем производственном здании на территории бывшего завода химического волокна произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожен утеплитель стен и кровли на площади 200 кв. м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. На ликвидации пожара работали оперативная группа Территориального управления МЧС в Черкасской области, оперативная группа Управления Гостехногенбезопасности, оперативная группа УМВД Украины в Черкасской области.

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