На Троицу будет лить дождь

Как сообщили УНИАН, ночью в Карпатах и на крайнем востоке, днем в восточной части, Приазовье и большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер в течение суток будет преобладать западный, юго-западный, 7-12м/с, на востоке, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в южной части ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и области без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем около 20°.

2 июня температура воды в Черном море была 17-20° (в районе Ялты и Алушты 9°, Феодосии 11°), в Азовском море 20-21°; в Днепре возле Киева 20°.