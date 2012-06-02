На Троицу будет лить дождь
13:56, 02 июня 2012Общество
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3 июня в Украине сохранится переменная облачность.
|На Троицу в Украине дожди пройдут в западных и восточных областях
Ветер в течение суток будет преобладать западный, юго-западный, 7-12м/с, на востоке, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в южной части ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.
В Киеве и области без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем около 20°.
2 июня температура воды в Черном море была 17-20° (в районе Ялты и Алушты 9°, Феодосии 11°), в Азовском море 20-21°; в Днепре возле Киева 20°.
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