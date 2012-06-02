В Одессе зам начальника налоговой попалась на взятке
12:16, 02 июня 2012Общество
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Чиновница предложила бизнесмену уменьшить штрафные санкции по акту проверки.
|Чиновница оценила свои услуги в 6 тыс. грн
Как уточнили в пресс-группе, замначальника Управления обнаружила нарушения налогового законодательства в финансово-хозяйственной деятельности частного предпринимателя, за что он должен быть подвергнут штрафным санкциям в размере 50 тыс грн.
Однако чиновница предложила бизнесмену уменьшить штрафные санкции по акту проверки до 20 тыс грн, оценив свои услуги в 6 тыс грн. И была задержана правоохранителями при получении взятки.
Прокуратурой Одесской области возбуждено в отношении задержанного лица уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки должностным лицом) УК Украины.
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