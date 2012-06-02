В Одессе зам начальника налоговой попалась на взятке

Сотрудниками Управления СБУ в области задержана за вымогательство и получение взятки в размере 6 тыс грн заместитель начальника Управления налогового контроля физических лиц Государственной налоговой инспекции ДПС в Одесской области, сообщили сегодня УНИАН в пресс-группе УСБУ.

Как уточнили в пресс-группе, замначальника Управления обнаружила нарушения налогового законодательства в финансово-хозяйственной деятельности частного предпринимателя, за что он должен быть подвергнут штрафным санкциям в размере 50 тыс грн.

Однако чиновница предложила бизнесмену уменьшить штрафные санкции по акту проверки до 20 тыс грн, оценив свои услуги в 6 тыс грн. И была задержана правоохранителями при получении взятки.

Прокуратурой Одесской области возбуждено в отношении задержанного лица уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки должностным лицом) УК Украины.