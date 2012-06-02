25-летняя сутенерша подыскивала девушек по объявлениям в газете

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина Шуприган.

Она сообщила, что посредником в этом деле выступила одна из местных газет, на страницах которой сутенерша размещала объявления с двусмысленным содержанием. Так, в разделе «Работа» был такой текст: «Агентство приглашает к сотрудничеству симпатичных девушек в возрасте от 18 лет». Когда же ей звонили заинтересованные, она сразу предупреждала, что работа связана с предоставлением интимных услуг. Большинство девушек отказывались, но нашлись такие, которые согласились.

Таким образом сутенерша подыскала себе четырех молодых женщин, которые в то время находились в трудном материальном положении. Позже организатор подпольного бизнеса сняла в одном из микрорайонов города двухкомнатную квартиру, где каждый вечер собирались все девушки и откуда они выезжали на вызовы.

За интимные услуги клиенты платили по 350 гривен за час, из которых 150 гривен проститутки отдавали сутенерше.

Сейчас все четыре девушки привлечены к административной ответственности. В отношении сутенерши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 «Сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.