В Киеве выросли продажи квартир

В частности, заключено 1 630 сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке, 1 146 квартир продано на первичном рынке.

При этом наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (48% сделок), 41% приходится на однокомнатные квартиры и 11% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (67%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 11% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 459 долл./кв. м на вторичном рынке (1 310 долл./кв. м на первичном рынке).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 913 долл./кв. м на вторичном рынке (2 513 долл./кв. м на первичном рынке).

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 450 квартир, на первичном рынке - 950.