Мультфильм про Врунгеля выйдет в 3D

Об этом режиссер-аниматор, художник, сценарист, академик Академии телевидения Давид Черкасский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме того, планируется снять новый анимационный 12-серийный фильм "Как казаки…"

«Мы считаем, что «Казаки» - это наше национальное достояние, и поэтому мы подали заявку в Министерство культуры на получение государственного финансирования. Сейчас заявка находится в стадии рассмотрения, мы надеемся, что в июне, когда будет рассматриваться вопрос об очередном выделении денег на анимацию, сериал «Как казаки…» получит господдержку»,- сказал генеральный продюсер продюсерского центра «Барабас» Эдуард Ахрамович.

По его словам, фильм «Как казаки…» планируется создать в формате 2D.

«Эта анимация делается дольше и стоит дороже, чем 3D, потому что очень много процессов делается вручную. 1 минута анимации стоит приблизительно от 8 до 10 тыс дол», - отметил Э.Ахрамович.

Аниматор, режиссер, сценарист Александр Викен сообщил, что планируется снять 12 новых серий мультфильма «Как казаки…»

«Это будет 12 новых историй. Остались только персонажи, все действия происходят либо в современном мире, либо в другие эпохи, либо в других странах. Это 12 коротких историй, которые можно смотреть, начиная с любой серии, здесь нет сквозного сюжета», - сказал он.

А.Викен намерен пригласить для работы над новыми фильмами композиторов, которые работали над старыми мультфильмами, в частности Игоря Поклада и Мирослава Скорика.

«Это живые носители всех традиций, заложенных в эти фильмы, и, конечно, кому как не им воплощать эту идею в реальность», - отметил А.Викен.

«Почему был выбран «Капитан Врунгель» для римейка? Потому что этот персонаж имеет очень хороший потенциал. Это некая международная история - море, капитаны, приключения», - добавил Э Ахрамович.

Создатели фильмов надеются, что в ближайшее время украинские дети смогут смотреть в кинотеатрах анимационные фильмы, снятые в Украине.