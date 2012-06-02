Януковичу расскажут как защитить детей от вредной информации

А также над законопроектом о защите детей от вредной информации на радио, телевидении и в интернете.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Созданная Президентом Украины рабочая группа сейчас серьезно занимается не только увеличением (объемов) детского вещания и созданием детских каналов, но и защитой детей от вредной информации на телевидении, радио и в интернете», - подчеркнул Ю.Павленко.

По его словам, до конца года рабочая группа должна представить Президенту соответствующий законопроект по защите детей от вредной информации. «Чтобы со следующего года у нас ребенок был защищен от вредного влияния на телевидении, радио и в интернете», - сказал Уполномоченный Президента.