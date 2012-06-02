Азаров: расчеты показывают, что курс гривни будет стабильным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«У нас с Национальным банком есть не прогнозы, а расчеты. Эти расчеты показывают, что курс по отношению к национальной валюте будет поддерживаться стабильный», - написал Н.Азаров.

Он отметил, что сейчас наблюдается колебание курса доллара по отношению к евро и рублю, и в обоих случаях курс доллара укрепляется.

Колебания курса доллара по отношению к рублю, отметил Н.Азаров, вызвано падением цены на нефть, а укрепление доллара по отношению к евро обусловлено серьезным долговым кризисом в Испании, Греции, Португалии, Италии и других странах.

«Однако ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае никаких обвалов не будет. Во всех трех случаях определенная курсовая политика поддерживается соответствующими валютными резервами и возможностями национальных банков реагировать на изменяющуюся ситуацию. Цена на нефть сейчас уменьшается, но если удастся урегулировать целый ряд политических вопросов, и экономических в том числе, - падение может смениться ростом. Самая главная проблема - это, конечно, экономическая. И мы заинтересованы, чтобы страны Евросоюза нашли решение своих экономических проблем», - написал Н.Азаров в сети Facebook.