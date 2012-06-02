Нацбанк: курс гривни соответствует условиям в экономике

Об этом говорится в заявлении заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины Александра Петрика, обнародованном на сайте ведомства.

Он отметил, что в апреле текущего года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни продолжил снижаться третий месяц подряд, что в основном происходило в результате мер НБУ по снижению инфляции. В целом снижение РЭОК гривни с начала года составило 4,7%.

«Обесценивание РЭОК в большей мере было обусловлено тем, что инфляция (в Украине - УНИАН) в этот период была ниже, чем взвешенная инфляция в странах - основных торговых партнерах Украины. Так, в апреле эта разница составила 0,5%, а всего за последние 12 месяцев инфляция в Украине была ниже на 6,6%» - сообщил А.Петрик.

При этом он сообщил, что основным фактором, влияющим на состояние текущего счета платежного баланса в Нацбанке, считают изменение условий торговли.

«Наши исследования свидетельствуют о том, что основным фактором влияния на состояние текущего счета платежного баланса являются условия торговли, а они значительно ухудшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - отметил А.Петрик. - Поэтому именно поддержание ценовой конкурентоспособности индикатором которой является РЭОК, очень важно с точки зрения поддержки наших экспортеров в условиях снижения внешнего спроса, а также в условиях повышения цен на энергоносители и в частности на газ».

При этом А.Петрик подчеркнул, что на сегодня динамика РЭОК гривни близка равновесному уровню.

«Динамика РЭОК очень близка к своему долгосрочному равновесному уровню и это еще одно свидетельствоо того, что текущая динамика обменного курса гривни соответствует на сегодня тем фундаментальным условиям, которые сложились в отечественной экономике» - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском валютном рынке уже месяц наблюдается снижение котировок гривни по отношению к доллару США.

Сегодня, 1 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0840/8,0920, к 12:00 цены поднялись 8,0900/8,0940 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9920/10,0035, к 12:00 цены ушли вниз 9,9755/9,9845.