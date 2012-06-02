В Одессе ради выкупа похитили гражданина РФ

Об этом сообщил УНИАН источник в областном УВД.

Как уточнили в милиции, злоумышленники прибыли в Одессу из Российской Федерации под видом туристов, сумели выследить соотечественника, ворвались в снимаемую квартиру, избили присутствующих и насильно вывезли жертву в автомобиле с целью получения выкупа в размере 150 тыс. долл.

Кроме того, бандиты прихватили с собой 5 тыс. долл., часы стоимостью 25 тыс. долл., ноутбук за 3 тыс. долл. и несколько мобильных телефонов.

Они возили заложника по разным городам Одесской области и соседних регионов, добиваясь выкупа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ст.147 (захват заложника) и других статей УК Украины.

В Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области уклонились от любых комментариев для УНИАН, не подтверждая и не отрицая факта успешной операции сотрудников УБОП.