Более 70% детей в Украине не знают, что такое «здоровое питание» (опрос)

В частности, для детей 10-13 лет вопрос о здоровом питании вообще оказался сложным, особенно в контексте сравнения со своим ежедневным питанием, поэтому только четверть уверены, что их питание является «здоровым». Большинство - 74% - не смогли ответить на этот вопрос.

В то же время уровень осведомленности среди детей возрастной группы 16-17 лет оказался самым высоким, что прогнозируемо, поскольку дети в этом возрасте становятся самостоятельнее, чем дети 10-13 лет, которые в вопросах питания полагаются на родителей.

Однако понимание того, какое питание является «здоровым», не влияет на ежедневное соблюдение такого рациона – меньше половины (47%) считает свое питание здоровым, выявило исследование. Авторы исследования пришли к выводу, что осознание сути здорового питания недостаточное среди детей, а это, в свою очередь, влияет на соблюдение рациона «здорового питания».

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Социологический опрос детей в рамках проекта «Права детей в Украине: реалии и вызовы после 20 лет Независимости» был проведен с 15 по 30 апреля 2012 года с целью определения реального состояния обеспечения прав ребенка в Украине.

В ходе исследования были опрошены 4083 ребенка – учащихся 5–11-х классов общеобразовательных школ, студентов 1-го, 2-го курсов ПТУЗ и вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 9-летнего образования), 1-го курса вузов І–ІІ уровней аккредитации (на базе 11-летнего образования) и 1-го курса вузов ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Метод получения информации - самозаполнение вопросника в учебных аудиториях, с использованием индивидуального конверта для каждого респондента. В базу данных также вошли ответы 107 детей в возрасте 16–17 лет, которые не учатся и не работают. У них брали индивидуальное интервью («с глазу на глаз»).

Исследование провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко на заказ Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка при технической поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.