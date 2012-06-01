Международные эксперты советуют создать в Украине финансовую полицию

Украинская налоговая милиция отвечает самым высоким мировым стандартам. Об этом заявили представители мировых налоговых/фискальных полиций на Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», состоявшейся в Ирпене.

«Налоговая милиция Украины постоянно подтверждает высокие стандарты профессионализма, особенно учитывая условия, в которых она работает, - считает Игорис Кржечковскис, который возглавляет службу расследования финансовых преступлений в Литве. - С налоговой милицией Украины мы сотрудничаем с 1998 года, и с того времени смогли совместными усилиями раскрыть много экономических преступлений».

Также, по убеждению международных экспертов, в Украине было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания финансовой полиции, которая бы занималась всем спектром экономических преступлений. Исходя из европейского опыта, полномочия, которые сейчас разделены между различными службами, в частности между прокуратурой и МВД, но сосредоточены на одной площадке, позволяют значительно усилить эффективность работы. «Уже сегодня украинская налоговая милиция является одним из самых эффективных органов в Европе. Но если она получит дополнительные функции, то будет отвечать европейским стандартам не только в работе, но и в полномочиях», - подчеркнул Геерт ван дер Бульти, представляющий службу налоговой информации и расследований Налоговой и таможенной администрации Нидерландов.

Напомним, конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» происходит с 31 мая по 1 июня в Ирпене (Киевская область). Для взаимного обмена опытом в Украину приехали представители налоговых/фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и т.д. Также конференцию посетили представители Европола.

Основная цель конференции - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.