Как будет выглядеть после реконструкции Гостинный двор в Киеве (фото)

12:51, 01 июня 2012
Общество
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Известный столичный архитектор депутат Киевсовета Андрей Миргородский представил проект реконструкции Гостинного двора, расположенного на Контрактовой площади.

Так будет выглядеть Гостинный двор

По проекту трехэтажный дом будет максимально приближен к архитектуре сооружения начала 19 века и останется в рамках существующего фундамента, сообщает пресс-служба КГГА.

Будет полностью сохранена внутренняя галерея и ее смогут посещать все желающие. А над внутренним двором обустроят кровлю и вмонтируют в нее  внешнее освещение.

Кроме того осуществят благоустройство сквера, который принадлежит территории достопримечательности ландшафта. Его общая площадь достигает 4600 м2.

Напомним, Контрактовая площадь в начале 19 века была главным административным и торговым центром Киева. В 1809 году по проекту Л. Руска на площади вместо старого торгового двора был сооружен Гостинный двор. Позже здание неоднократно перестраивалось, а в 1980-1982 годах был надстроен еще один этаж.

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