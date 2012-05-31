Министр МВД: Днепропетровские террористы требовали $4,5 миллиона

Днепропетровске задержаны двое подозреваемых в совершении взрывов 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко.

По его словам, нашла подтверждение одна из версий, которая была выдвинута правоохранителями после терактов, – корыстные мотивы.

«Задержанные требовали 4,5 млн. долл.», - сказал В.Захарченко.

По словам заместителя Генпрокурора Украины Виктора Войцишена, задержанные являются жителями Днепропетровска, ранее к уголовной ответственности не привлекались, пока характеризуются положительно.

Задержанные имеют возраст до 40 лет.

В.Войцишен отметил, что злоумышленники готовились к своему преступлению.

Также на брифинге В.Захарченко отметил, что во время расследования терактов в Днепропетровске проведено «беспрецедентное количество следственных действий». К расследованию было привлечено около 500 оперативников, следователей и экспертов Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Других подробностей участники брифинга не сообщили, отметив, что расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.

в дальнейшем СБУ составила и обнародовала фотороботы четырех разыскиваемых по подозрению в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.