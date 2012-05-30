Официальный курс валют на 30 мая
04:00, 30 мая 2012Общество
2783 0
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
|Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.2500 (на 29 мая – 799.2500)
100 EUR – 1000.9008 (на 29 мая – 1004.3376)
10 RUR – 2.4910 (на 29 мая – 2.5112)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter