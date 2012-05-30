Официальный курс валют на 30 мая

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.2500 (на 29 мая – 799.2500) 100 EUR – 1000.9008 (на 29 мая – 1004.3376) 10 RUR – 2.4910 (на 29 мая – 2.5112) Все курсы валют на 30 мая

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