Официальный курс валют на 29 мая

04:00, 29 мая 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.  

Гривня

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 29 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.2500 (на 28 мая – 799.2500)

100 EUR – 1004.3376 (на 28 мая – 1002.7391)

10 RUR – 2.5112 (на 28 мая – 2.5168).

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