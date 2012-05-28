Экс-председателю РГА дали пять лет условно

Суд признал бывшего главу Каневской райгосадминистрации Черкасской области виновным в злоупотреблении властью и служебном подлоге и приговорил к лишению свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, вступил в силу приговор Каневского горрайонного суда Черкасской области по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении бывшего главы Каневской райгосадминистрации и одного из руководителей управления Госкомзема, которые незаконно передали в частную собственность земельный участок площадью 45 га.

В ходе следствия были разоблачены многочисленные факты незаконной передачи земель запаса, расположенных вдоль Днепра, в административных границах Бобрицкого сельсовета Каневского района, в частную собственность 20 подставным лицам. Рыночная стоимость этих земель составляет почти 3,5 млн грн.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364, (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Должностное лицо Госкомзема приговорено к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 1 год.