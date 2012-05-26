Пес 15 километров шел по следам преступников

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, воры украли двух коров на пастбище в Хмельницкой области, после чего целую ночь вели скотину в Тернопольскую область, где их уже ожидали сообщники. Те одну корову сразу зарезали, и мясо продали, вторую же спрятали в лесу.

Воров удалось задержать благодаря кинологам. Специально наученная собака шла по следу 15 км, и привела к той корове, которую завели в лес. Возле опушки милиционеры устроили засаду, и когда злоумышленники пришли за второй коровой, их задержали.

Они вернули деньги, вырученные за сданную на мясо корову. В то же время им еще придется отвечать за соучастие в краже чужого имущества.