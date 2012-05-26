Как киевляне празднуют День города

По случаю празднования Дня Киева в столице проходят праздничные мероприятия, посвященные 1530-летию Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, организаторы обещают зрелищные турниры, соревнование и открытые чемпионаты города Киева по экстремальным видам спорта.

«Любителей экстрима ожидает мокрый футбол, веревочный парк «Спайдер Сити», скалодром, экстрим-батуты, джамперы, памп-трек, а также квадроциклы, байдарки, катамараны, велосипеды, настольный теннис, настольный хоккей, петанк, фризби, волейбол, тир. Для малышей организаторы подготовили детскую площадку с аниматорами», - отмечается в сообщении.

По случаю завершения соревнований открытого Кубка Киева по воздухоплаванию 26 мая в 20:00 на Михайловской площади состоится показательный концерт «Вечернее сияние аэростатов».

Завершится праздничная суббота в 20:00 на Софийской площади гранд-концертом признанных звезд мировой классической музыки с грандиозным 3D-шоу «Новое лицо древней столицы» в рамках художественного проекта «Киев славен, величав – 1530!».

В воскресенье, 27 мая, с 9.00 до 12.00 в Оболонском районе столицы состоится Чемпионат по роликовому спорту. Соревнования по скоростному бега на роликах будут проводиться на проспекте Героев Сталинграда (от № 7 к № 19).

ХХ юбилейный легкоатлетический «Пробег под каштанами-2012» стартует в 09:30 на Майдане Независимости. Регистрация участников начнется в 8:30 на месте старта.

Кроме того, с 10.00 до 14.00 на улицах столицы состоятся Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые будут стартовать с ул. Кировоградской.

В 11:00 начнется Городской конкурс среди старшеклассников «Киевский вальс – 2012». Киевляне и гости смогут увидеть лучших танцоров учебных заведений столицы.

Также на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке на протяжении дня будет проводиться фольклорно-художественный праздник «На склонах Днепра».

Под вечер, а именно в 19:00, на Оболонской набережной состоится молодежная концертная программа и шоу феерверков с лазерными спецэффектами.

Праздничный драйв и музыкальное приветствие по случаю празднования Дня Киева, обеспечат популярные украинские группы «Танок на Майдане Конго», «Лесоповал» и «С.К.А.Й».

Каскад многообразных праздничных мероприятий киевские власти обещают в столице до начала Евро-2012.